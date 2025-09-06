A Reggio Calabria lo yoga in vivaio: pace dei sensi tra i profumi del bergamotto | INTERVISTE

Anima, corpo e ambiente circostante che fondono la propria energia all’insegna del relax e del benessere. E quando l’ambiente in questione è immerso nel verde e profuma di bergamotto di Reggio Calabria, beh, le lezioni diventano una vera e propria esperienza sensoriale. È l’idea messa in pratica dal Centro Yoga e Shiatsu Yoshia, diretto da Anna Rita Scopelliti, presso il Garden Center Celestino Crisafulli.

Nell’intervista, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i dettagli dell’iniziativa e le parole dei protagonisti.