A Reggio Calabria la celebrazione di San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato commemora il suo Patrono

Questa mattina, lunedì 29 settembre, alle ore 10.00 presso la Chiesa di Sant’Agostino di Reggio Calabria si è svolta la celebrazione della Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Per l’occasione nella stessa piazza sono stati allestiti stand informativi della Polizia di Stato. Tante le autorità presenti alla cerimonia commemorativa per il Patrono della Polizia di Stato.

Salvatore La Rosa, Questore di Reggio Calabria, ha affermato ai microfoni di StrettoWeb: “oggi è un momento in cui rinnoviamo questo patrocinio come facciamo tutti gli anni. E’ assolutamente importante soprattutto in un momento di grande crisi della società sia a livello internazionale sia a livello locale, questa forza di San Michele ma anche degli altri arcangeli, serve a curare la nostra società che ha molte difficoltà. Noi ci proviamo, ci mettiamo tutto l’impegno, non sempre ci riusciamo però sicuramente quello di cui i cittadini possono stare tranquilli è che ci mettiamo l’impegno massimo e cercheremo di ottenere sempre di più nella lotta alla criminalità organizzata, nella gestione di quelli che sono i conflitti sociali“.