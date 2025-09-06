A Fiumefreddo Bruzio il Festival per la Salute, per prendersi cura di sé tra fiume, mare e terre.

Dalle ore 9 di venerdì 12 Settembre alle ore 23 di domenica 14 Settembre Fiumefreddo Bruzio si trasformerà in una grande casa della prevenzione del tumore al seno e della promozione della salute femminile. Il Festival per Salute nasce da un’idea dell’Associazione Casa di Rosa, Ente non profit del Terzo Settore, con sede a Fiumefreddo Bruzio in un immobile concesso in comodato d’uso dal Sindaco, Fortunato Rosario Barone. Il progetto realizzato in collaborazione con la Pro-loco e il Comune di Fiumefreddo Bruzio unisce in un impegno comune, a favore della salute femminile (nella regione a più alta migrazione sanitaria), Komen Italia, ASP di Cosenza, Associazione Casa di Rosa e Servizio Interdisciplinare Ricerche e Prevenzione di Roma.

Grazie a questa collaborazione, durante il Festival , si svolgeranno tre giornate di prevenzione secondaria (diagnosi precoce) del tumore della mammella con l’esecuzione di mammografie e consulti clinico-strumentali di senologia diagnostica. Il Festival per la Salute consentirà ai visitatori di partecipare ad attività di yoga, di scrittura terapeutica, a una camminata naturalistica con Francesco Bevilacqua e a visite guidate nel centro storico di Fiumefreddo, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Al Castello della Valle si svolgeranno incontri sui temi della prevenzione primaria del tumore della mammella e saranno affrontati argomenti come le terapie integrate nella cura del tumore al seno.

Sabato 13 Settembre verranno presentati i primi risultati sul progetto di implementazione dello screening nell’ASP di Cosenza e su cosa accade dopo lo screening.

A conclusione del convegno, organizzato dalla Fondazione Komen in collaborazione con il Distretto sanitario Tirreno dell’ASP di Cosenza, verranno esposte le linee d’indirizzo della Rete Oncologica della Regione Calabria.

Programma

In programma eventi di intrattenimento con pittura, libri, musica e cinema. Il Festival, sabato 13 settembre, avrà una sezione dedicata ai bambini con Pompieropoli. I bambini potranno percorrere tracciati ludici preparati con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al festival, tra gli altri, saranno presenti Alba Di Leone, Presidente della Fondazione Komen Italia. Pasquale Musolino, direttore del Servizio Interdisciplinare Ricerche e Prevenzione e il regista Mimmo Calopresti. Domenica 14 alle 21.30 al Castello della Valle sarà proiettato il suo documentario: Cutro, Calabria, Italia.