A Filadelfia rivivono i giochi popolari con la costruzione del cammello e del carro per bambini | VIDEO

Filadelfia, cittadina in provincia di Vibo Valentia, rivive la tradizione con i giochi popolari. Nelle immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è possibile vedere alcuni “maestri” intenti nella costruzione del tradizionale cammello e del carro per bambini. Infatti, in passato era possibile vedere ragazzini nelle strade delle nostre città mentre si cimentavano in gare di velocità con i carri artigianali.

Insomma, qualcosa di bello e caratteristico che sicuramente farà piacere a chi ha vissuto dei momenti bellissimi negli anni della gioventù.