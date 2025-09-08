A Cinquefrondi un murale dedicato a Corrado Alvaro

“Oggi la nostra comunità si arricchisce di un’opera che parla al cuore di tutti: un murale dedicato a Corrado Alvaro, con una delle sue frasi più significative. Un simbolo che vuole trasmettere ai giovani il valore delle nostre radici, della nostra storia e della cultura calabrese. Ci teniamo a sottolinearlo con orgoglio: questo progetto non è costato un solo euro di soldi pubblici. È stato realizzato interamente con l’indennità del Sindaco e degli Assessori, perché crediamo che amministrare significhi anche dare in prima persona, senza esitazioni, per il bene della comunità”, è quanto afferma il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.

“Questo murale è un regalo ai ragazzi, ma anche a tutta la Calabria, perché valorizzare la nostra identità e la nostra cultura è il modo più autentico per guardare al futuro. Oggi restituiamo alla comunità un plesso scolastico che avevamo temporaneamente destinato a un altro scopo, per garantire la sopravvivenza del Liceo Musicale a Cinquefrondi. Avevamo preso un impegno con le nostre ragazze e i nostri ragazzi della scuola elementare: quello di restituire loro questi spazi, rinnovati e arricchiti di significato. La cultura è il dono più grande che possiamo lasciare. Un grazie all’artista Sero“, conclude Conia.