Messina, pista ciclopedonale Ganzirri-Torre Faro: accolte le richieste del vice presidente Scandurra

Si è svolto ieri, in presenza del Vicesindaco Ass. Salvatore Mondello presso il Comune di Messina, l’incontro avente ad oggetto la realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Ganzirri–Torre Faro. L’iniziativa è stata monitorata dal vicepresidente della 6ª Municipalità Salvatore Scandurra, che da tempo segue con attenzione il progetto a tutela di residenti e commercianti. Durante l’incontro sono stati affrontati i principali punti del progetto, con importanti risultati:

• Tratto FG – È stata chiesta e ottenuta la realizzazione di stalli di parcheggio anche sul lato sinistro, non previsti inizialmente (solo 15 sul lato destro).

• Tratto AB – Accolta la richiesta di realizzare la pista non su sede propria ma disegnata a terra, per minimizzare l’impatto sulla viabilità.

• Tratti BC, EF e FG – I lavori partiranno immediatamente, dando così avvio alla prima fase operativa del progetto.

• Tratti CD e DE – Saranno realizzati in una fase successiva, dopo il completamento dell’anello delle acque bianche.

• Tratto GB – È stato eliminato dal progetto, accogliendo la proposta avanzata dalla Municipalità su espressa richiesta del Vicepresidente Salvatore Scandurra.

“Questa è una battaglia che ho portato avanti con determinazione – dichiara il vicepresidente Scandurra – per garantire un progetto equilibrato, condiviso con i residenti e rispettoso delle esigenze dei commercianti“. Un ringraziamento va anche ai consiglieri comunali Amalia Centofanti e Giuseppe Villari che in passato hanno partecipato ad alcuni incontri per ascoltare le istanze dei commercianti e contribuire al dialogo sul progetto. Scandurra esprime inoltre un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’Assessore Mondello, per la costante disponibilità all’ascolto e al confronto con il territorio.