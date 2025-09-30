30 Settembre 2025: auguri di buon onomastico Girolamo, patrono di Cittanova

San Girolamo è stato un biblista, traduttore, teologo e monaco cristiano. Padre e Dottore della Chiesa, tradusse in latino parte dell’Antico Testamento greco (ci sono giunti, integri o frammentari, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico, dalla versione dei Settanta) e, successivamente, l’intera Scrittura ebraica. E’ il patrono di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Girolamo.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Che il giorno del tuo onomastico Girolamo sia speciale, tanto quanto tu sei per me. Auguri!

Oggi è un giorno fantastico, si festeggia il tuo onomastico, possano bellezza ed allegria raggiungerti dovunque tu sia!

Possa questo giorno portati tanta felicità cosi come tu ne porti a me che oggi ricordando il tuo nome ricordo i meravigliosi momenti trascorsi insieme.

Per scrivere un biglietto di auguri si cercano frasi belle ed originali, oggi mi rendi la cosa semplice, mi basta scriverti “auguri”, il tuo nome completa la frase in maniera speciale!

Che un meraviglioso raggio di sole possa raggiungerti, sfiorare il tuo viso lasciando fiorire quel tuo meraviglioso sorriso. Auguri.

Oggi festeggiamo il tuo nome e quello dell’amore che per me è Girolamo da quando sei nella mia vita.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: