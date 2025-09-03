3° al Giro di Reggio Calabria, oro mondiale U23 con l’Italia: Latella si congratula con Lorenzo Mark Finn

“Desidero rivolgere i più sinceri complimenti a Lorenzo Mark Finn, ciclista 18enne ligure che ha regalato all’Italia l’oro nella prova in linea Under 23 al primo storico Mondiale in Ruanda. Un traguardo straordinario che conferma le sue doti di campione e che inorgoglisce l’intero movimento ciclistico nazionale“. Ad affermarlo in una nota è Giovanni Latella, consigliere delegato allo Sport e al Turismo. “Finn, già protagonista lo scorso anno tra gli junior a Zurigo con un’altra vittoria di prestigio – ha aggiunto il consigliere Latella – aveva mostrato le sue qualità anche sulle strade della provincia reggina classificandosi terzo al 67° Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in una gara che ancora una volta si è rivelata trampolino di lancio per futuri grandi successi.

Come è accaduto in passato per altri giganti del ciclismo, da Coppi a Bartali, anche oggi Reggio – ha concluso il delegato – conferma la propria vocazione di palcoscenico privilegiato e portafortuna per chi poi si afferma ai massimi livelli. L’augurio è che questo oro sia soltanto il primo di una lunga serie di successi e che Lorenzo Finn possa continuare a portare in alto i colori azzurri e i valori di uno sport che è storia, passione e futuro“.