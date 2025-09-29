29 Settembre 2025, auguri di buon onomastico Michele, Gabriele, Raffaele

Oggi, 29 settembre 2025, è festa dei tre Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele è il capo delle schiere celesti, Gabriele il messaggero e Raffaele la guida dei viandanti. Michele in particolare ha un culto fin dai primi secoli di storia del cristianesimo. A Roma gli viene dedicato il celebre mausoleo di Adriano, conosciuto ormai col nome di Castel S. Angelo. San Michele è il patrono di Cinquefrondi, cittadina dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, anche se i festeggiamenti civili e religiosi vengono svolti a Maggio.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Michele, Gabriele, Raffaele.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

All’amore mio più dolce: che ti giungano come una carezza i miei auguri più affettuosi.

Tanti auguri di buon onomastico papà: porti il nome dell’angelo guerriero per eccellenza, e vista la tua forza non poteva essere altrimenti!

Auguri di buon onomastico alla sorella più in gamba: è bello festeggiare il tuo nome, perché per me è il più dolce che ci sia al mondo!

Buon onomastico alla Michela più importante che ci sia!

Tanti auguri amica mia! Felice onomastico a te che sei la “Michela” più speciale che potessi incontrare!

Michele, un nome speciale per una persona unica come te, buon onomastico!

Felice onomastico! Pensavi mi fossi dimenticato? Impossibile non ricordarsi di questo giorno così speciale, proprio come te!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





