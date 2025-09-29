29 Settembre 2025, auguri di buon onomastico Michele, Gabriele, Raffaele

Oggi, 29 settembre 2025, è festa dei tre Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Michele è il capo delle schiere celesti, Gabriele il messaggero e Raffaele la guida dei viandanti. Michele in particolare ha un culto fin dai primi secoli di storia del cristianesimo. A Roma gli viene dedicato il celebre mausoleo di Adriano, conosciuto ormai col nome di Castel S. Angelo. San Michele è il patrono di Cinquefrondi, cittadina dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, anche se i festeggiamenti civili e religiosi vengono svolti a Maggio.
A corredo dell'articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Michele, Gabriele, Raffaele.
