21 settembre 2025, auguri di Buon Onomastico Matteo! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

Oggi, 21 Settembre 2025, è Festa di San Matteo. Il Santo prima si chiamava Levi, ed è l’autore del primo Vangelo, che scrisse in aramaico, ed è uno dei primi Apostoli di Gesù. Ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste, predicò il Vangelo nella Giudea e poco dopo la dispersione degli Apostoli per il mondo, scrisse il Vangelo destinato ai Giudei. Fu trucidato da una squadra di pagani, mentre celebrava il santo sacrificio. Le sue reliquie furono trasportate in Bretagna, e di qui nella cattedrale a lui dedicata a Salerno.

Ecco una selezioni di immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Matteo o Mattea.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Con gentilezza e galateo ti faccio i miei auguri sinceri Matteo

Felice onomastico figlio mio, a te che sei stato il nostro dono come dice il tuo nome, e che ogni giorno diventi la nostra più gradita sorpresa

Un pizzico di buon umore, 10 cucchiai di bontà ed una goccia di umorismo, per il tuo buon giorno e felice onomastico papà, ma più di tutto, il mio cuore per te pieno d’amore

Come dice il tuo nome, sei uomo di Dio Matteo, ma da quando ti ho visto, sei diventato anche uomo mio: felice onomastico amore

Il tuo nome per me è una meravigliosa melodia: buongiorno Matteo, così voglio sentirlo ogni mattino nello svegliarmi, buona notte Matteo, cosi ogni notte nell’addormentarmi.

In questo giorno speciale ti auguro un felice onomastico Matteo e che tu possa essere felice oggi e dilettare tutta questa gioia all’infinito

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





