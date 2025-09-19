19 settembre 2025: auguri di buon onomastico Gennaro, Patrono di Napoli

Oggi, 19 settembre 2025, è festa di San Gennaro: il Santo è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. I napoletani lo hanno pregato per scongiurare la peste, le eruzioni del Vesuvio o altre catastrofi. San Gennaro è nato proprio a Napoli ma, divenuto vescovo di Benevento, finì vittima del martirio. Secondo la tradizione, quando San Gennaro morì, una donna, Eusebia, raccolse il sangue del Santo in due lacrimatoi.

Il miracolo di San Gennaro

Il rito del miracolo di San Gennaro si svolge tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre ed il 16 dicembre. Nel Duomo di Napoli, tra preghiere e canti, avviene la liquefazione del sangue del Santo custodito in un’ampolla.

Ecco una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Gennaro.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un grandissimo augurio di buon onomastico al mio caro amico Gennaro.

Ad una persona stupenda, con un nome altrettanto stupendo auguro il meglio che la vita gli possa offrire.Auguri a te Gennaro, buon onomastico.

Auguri Gennaro! Hai un nome bellissimo appartenuto ad un grande Santo e tu sei degno di averlo.Buon onomastico amico mio.

Felice giorno del tuo nome Gennaro, auguri e buon onomastico.

Il nome Gennaro è stupendo. Oggi festeggi il tuo onomastico ed io ti faccio tantissimi auguri di buon onomastico!

Felice onomastico Gennaro, pensavi me ne fossi dimenticato? Sarebbe impossibile scordarsi di un giorno così importante proprio come te.

Buongiorno Gennaro, ti auguro che per il tuo onomastico possa trascorrere una felice giornata. Auguri!

Buon onomastico nonno Gennaro: sei una persona formidabile e ti vogliamo un mondo di bene.

Per alcuni sei Gennarino per altri Genny, per me sei il solo ed unico Gennaro della mia vita, auguri amore e buon onomastico.

Lo sai che hai il nome più bello del mondo? Buon onomastico Gennaro

Tanti auguri di buon onomastico papà, sei unico e speciale, ti vogliamo bene.

Gennaro: un nome comune per molti ma unico per me, felice onomastico amore mio.

Auguri di buon onomastico per San Gennaro, che il Santo patrono di Napoli possa vegliare su di te.

Al Gennaro più importante della mia vita tanti auguri e felice onomastico.

Gennarino il tuo nome è sbarazzino ma sei sempre un birichino, auguri amico mio.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

