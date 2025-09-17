17 settembre 2025, auguri di buon onomastico Roberto: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 17 settembre 2025, è Festa di San Roberto. Il Santo nasce da una nobile famiglia a Montepulciano il 4 ottobre 1542. Nel 1597 il papa Clemente VIII lo sceglie come suo teologo. Roberto scrive il “Grande catechismo” e il “Piccolo catechismo”, che hanno una larghissima diffusione. Cardinale nel 1599 contro la sua volontà, il Santo deve accettare per obbedienza. Il Bellarmino muore il 17 settembre 1621.
A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Roberta/o.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Buongiorno e buon onomastico Roberto. Un video per augurarti una splendida giornata, da iniziare con un bel sorriso!
- Il modo più semplice per rendere unico un giorno è quello di dargli il tuo nome. Buon onomastico amore mio, auguri!
- Ti invio un’immagine con fiori per San Roberto. I miei saranno anche auguri virtuali, ma sono sinceri e fatti col cuore!
- Ti ho pensato tutto il giorno perchè volevo assolutamente farti gli auguri per il tuo onomastico Roberto. Tanti auguri Roby!
- Tanti auguri di felice onomastico, un saluto da parte mia, con la speranza di rivedersi presto!
- Auguri per il tuo bel nome e felice giornata: che sia bella e allegra proprio come te!