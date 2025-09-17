17 settembre 2025, auguri di buon onomastico Roberto: IMMAGINI, FRASI, VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 17 settembre 2025, è Festa di San Roberto. Il Santo nasce da una nobile famiglia a Montepulciano il 4 ottobre 1542. Nel 1597 il papa Clemente VIII lo sceglie come suo teologo. Roberto scrive il “Grande catechismo” e il “Piccolo catechismo”, che hanno una larghissima diffusione. Cardinale nel 1599 contro la sua volontà, il Santo deve accettare per obbedienza. Il Bellarmino muore il 17 settembre 1621.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Roberta/o.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Buongiorno e buon onomastico Roberto. Un video per augurarti una splendida giornata, da iniziare con un bel sorriso!

Il modo più semplice per rendere unico un giorno è quello di dargli il tuo nome. Buon onomastico amore mio, auguri!

Ti invio un’immagine con fiori per San Roberto. I miei saranno anche auguri virtuali, ma sono sinceri e fatti col cuore!

Ti ho pensato tutto il giorno perchè volevo assolutamente farti gli auguri per il tuo onomastico Roberto. Tanti auguri Roby!

Tanti auguri di felice onomastico, un saluto da parte mia, con la speranza di rivedersi presto!

Auguri per il tuo bel nome e felice giornata: che sia bella e allegra proprio come te!