Giornata speciale per la cittadina Lucrezia, che compie 100 anni. Un traguardo importante, che il Sindaco di Messina Federico Basile, ha deciso di omaggiare regalandole una targa onoraria :”Oggi festeggiamo un traguardo davvero speciale della nostra concittadina Lucrezia Marra che compie 100 anni! A lei vanno i nostri più sentiti auguri e l’abbraccio di tutta la città .. Auguri Lucrezia!”, scrive Basile sui suoi social.
100 anni e non sentirli: festa a Messina per la signora Lucrezia, il sindaco le dedica una targa
Il Sindaco della Città Metropolitana si è recato nell'abitazione della signora, a cui ha regalato una targa onoraria
