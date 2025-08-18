Zungri, grande successo per la Sagra della Patata | INTERVISTA

StrettoWeb

Grande successo a Zungri, cittadina in provincia di Vibo Valentia, per la 35ª edizione della Sagra della patata. L’evento richiama ogni anno tantissime persone provenienti da tutta la Calabria. Lo stand gastronomico è stato, ovviamente, a base di patate, tipico tubero del territorio zungrese. Un prodotto che identifica Zungri così come l’olio e la “suriaca” a burro o cannellina.

La Sagra della Patata di Zungri è una vera festa di comunità, organizzata nei minimi dettagli per garantire accoglienza e qualità. L’atmosfera è quella di una sagra tradizionale, dove il piacere del buon cibo si unisce al ritmo della musica dal vivo.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: