Zelensky: “Trump è l’unico che può fermare Putin”

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, “è l’unica persona che oggi può fermare il presidente russo Vladimir Putin”. Lo ha dichiarato il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta col segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Credo che abbiamo avuto una visita di importanza storica a Washington”, ha ricordato Zelensky dopo i suoi colloqui oggi con Rutte. “Lì abbiamo concordato sulle garanzie di sicurezza. E abbiamo anche discusso dei formati dell’incontro con la Russia, con il leader russo: formati bilaterali, trilaterali… E’ a livello di leader che dovrebbe essere risolta la questione della fine della guerra”, ha osservato aggiungendo che è stata Mosca a proporre che i colloqui tra presidenti fossero prima un bilaterale Putin-Zelensky e poi un trilaterale con il capo della Casa Bianca, Donald Trump.

Zelensky: “Mosca è l’aggressore, non le servono garanzie”

“La Russia è l’aggressore, loro ci hanno attaccato, non so di quale garanzie Mosca abbia bisogno, non capisco”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del punto stampa con Rutte.

Zelensky: “l’obiettivo è arrivare a garanzie come l’articolo 5”

“Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l’articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l’architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare“. Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Kiev.