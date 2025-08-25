Zelensky: “nel prossimo fine settimana incontro tra le delegazioni di Ucraina e Usa”

StrettoWeb

“Delegazioni ucraine e statunitensi si incontreranno alla fine della settimana per discutere le prospettive dei futuri colloqui tra Kiev e Mosca“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store a Kiev: “oggi ci sarà un incontro con Keith Kellogg per continuare a discutere di questo argomento, come parte dei preparativi per un possibile futuro incontro con la parte russa e alla fine della settimana ci sarà un incontro tra la squadra ucraina e la squadra statunitense”.