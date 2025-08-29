Zelensky: “entro lunedì Putin dimostri se è pronto all’incontro bilaterale”

StrettoWeb

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che, con gli alleati di Kiev, ha concordato di aspettare fino a lunedì per vedere se la Russia si dimostrerà pronta per un incontro bilaterale ad alto livello.

Se la Russia non si dimostrerà pronta per tali colloqui, il presidente ucraino ha affermato di aspettarsi una risposta da pare degli alleati. Lo riporta la Reuters.

Le sue dichiarazioni giungono mentre i ministri della Difesa europei si incontrano oggi a Copenaghen per discutere del sostegno all’Ucraina. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione, Kaja Kallas, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sta “prendendo in giro qualsiasi tipo di sforzo di pace”.