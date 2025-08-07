Zelensky chiede un incontro con Putin per porre fine alla guerra

StrettoWeb

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l’inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. “In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile formato e la gamma di questioni da affrontare”, ha scritto Zelensky sui social, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin “molto presto”.