Woody Allen: “la guerra in Ucraina è atroce ma boicottare l’arte non aiuta”

Dopo le critiche per il suo intervento alla Settimana internazionale del Cinema di Mosca, Woody Allen ha respinto le accuse e ha difeso la sua partecipazione. “Quando si tratta del conflitto in Ucraina, credo fermamente che Vladimir Putin abbia completamente torto. La guerra che ha causato è tremenda. Ma, qualunque cosa abbiano fatto i politici, non credo che interrompere il dibattito artistico sia mai un buon modo per aiutare”, ha affermato al Guardian.