Wizz Air lancia la nuova rotta Lamezia Terme-Sofia: voli settimanali a partire da €19.99

Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA[1], è lieta di annunciare l’espansione del proprio network dall’aeroporto di Lamezia Terme con una nuova rotta internazionale per Sofia. I voli saranno operati a partire dal 31 marzo 2026 con una frequenza settimanale il martedì e il sabato , e saranno attivi durante la stagione estiva. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni.

Le vendite sono aperte da oggi, 5 agosto, con tariffe a partire da soli €19.99 sul sito web della compagnia aerea www.wizzair.com o sull’app mobile WIZZ.

Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali.

Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Lamezia Terme, dopo aver annunciato la scorsa settimana il collegamento con la città polacca di Katowice. Questa nuova rotta rientra all’interno del progetto Customer First Compass: l’iniziativa strategica da 14 miliardi di euro di Wizz Air per i prossimi tre anni volta a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, far crescere il numero di rotte e portare innovazione nei servizi offerti.

Si prevede inoltre che il lancio della rotta Lamezia Terme-Sofia genererà effetti economici positivi nel Sud Italia, in particolare nella regione Calabria. Migliorando l’accesso dalla Bulgaria, questo collegamento contribuirà a incrementare il turismo in entrata, a sostenere le attività locali di ospitalità e servizi e a contribuire alla creazione di posti di lavoro nella regione. Il Sud Italia continua ad attrarre un crescente interesse tra i viaggiatori bulgari, grazie al suo patrimonio culturale, all’eccellenza culinaria e all’accesso alle principali destinazioni montane, il che lo rende una delle rotte preferite per la stagione estiva sia per i city break che per le fughe nella natura.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare l’apertura della nuova rotta Lamezia Terme-Sofia, che non solo rafforza la nostra presenza in un’area strategica come la Calabria, ma apre anche nuove opportunità per i viaggiatori che desiderano esplorare la ricca cultura e storia dell’Europa dell’Est. Per Wizz Air, il mercato italiano è il primo in termini di passeggeri trasportati, e per soddisfare la crescente domanda di viaggi, è nostra intenzione continuare a proporre nuove connessioni. Tutto sempre all’insegna della nostra filosofia Let’s WIZZ!”

“Siamo veramente lieti di dare il bentornato a Wizz Air in Calabria“, ha dichiarato Marco Franchini, CEO di SACAL S.p.A.. “Queste nuove rotte rappresentano una grande opportunità di crescita, aprendo nuovi orizzonti per il turismo, gli affari e la mobilità internazionale. Con i collegamenti diretti da Lamezia Terme a Katowice e Sofia, la Calabria rafforza i suoi legami con mercati europei dinamici e in rapida crescita“.

ROTTA FREQUENZA TARIFFE DA PRIMO VOLO LAMEZIA TERME – SOFIA Martedì e Sabato 19.99€ 31 marzo 2026

[1] Secondo CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence 2022-2024, che analizza i dati sull’intensità delle emissioni delle compagnie aeree globali, Wizz Air è la compagnia aerea con il più basso tasso di CO2 per RPK rispetto alle altre compagnie aeree globali ed europee.