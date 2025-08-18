Nella mattinata odierna, la squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull’isola di Vulcano, è intervenuta per prestare soccorso a una turista colta da un improvviso malore. In attesa dell’arrivo del personale sanitario, i Vigili del fuoco hanno attuato le manovre previste dalle tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), prestando le prime cure e stabilizzando la donna sul posto.
Vulcano, turista colta da malore soccorsa dai Vigili del fuoco
L’intervento tempestivo della squadra in servizio sull’isola ha permesso di stabilizzare la donna con tecniche di primo soccorso sanitario in attesa dei medici
StrettoWeb