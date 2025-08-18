Vulcano, turista colta da malore soccorsa dai Vigili del fuoco

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, la squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, in servizio sull’isola di Vulcano, è intervenuta per prestare soccorso a una turista colta da un improvviso malore. In attesa dell’arrivo del personale sanitario, i Vigili del fuoco hanno attuato le manovre previste dalle tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), prestando le prime cure e stabilizzando la donna sul posto.