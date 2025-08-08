“Vittoria si è divertita, ma fra poco non lo farà più”: gravi minacce al deputato M5S Baldino

StrettoWeb

Gravi minacce sono state recapitate all’indirizzo del deputato calabrese del Movimento Cinque Stelle Vittoria Baldino, che ieri – tornando a casa – si è ritrovata davanti una lettera con il seguente contenuto: “Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più”. Baldino ha immediatamente sporto denuncia. Intanto, a qualche ora dall’accaduto, iniziano ad arrivare messaggi di solidarietà e supporto. Tra questi, anche quelli del Governatore calabrese Roberto Occhiuto.

“Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta. Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza. La democrazia vive di confronto, mai di minacce” ha detto il presidente della Regione.