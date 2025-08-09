Visite del sindacato UNARMA alle stazioni dei Carabinieri: focus su Belvedere Marittimo e Diamante

StrettoWeb

“Continuano senza sosta le visite del sindacato UNARMA alle strutture dell’Arma dei Carabinieri” – dichiara Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale della Calabria – “Oggi, insieme al consigliere regionale Antonio Cardamone, abbiamo fatto tappa in due stazioni di primaria importanza per l’Agro del Cedro: Belvedere Marittimo e Diamante, presidi strategici e al centro del turismo locale.”

“Siamo stati accolti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Scalea, Maggiore D’Angelo Andrea, con il quale proseguiamo un dialogo costruttivo, già avviato tempo addietro, finalizzato a individuare soluzioni concrete per migliorare le condizioni di lavoro dei Carabinieri. In questi giorni, i militari sono stati impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza legata a casi di intossicazione da botulino che hanno interessato il territorio, destando forte preoccupazione tra residenti e turisti. L’operatività congiunta della Sezione Operativa di Scalea con le stazioni di Diamante e Belvedere Marittimo, coordinata dal Maggiore D’Angelo, ha permesso di affrontare la situazione con tempestività ed efficacia, riportando serenità nella comunità. Questo non è un semplice giudizio, ma il sentimento diffuso che abbiamo raccolto direttamente parlando con i cittadini e gli operatori del posto. Azioni come queste rappresentano un esempio di servizio eccellente e meritano di essere riconosciute dall’Amministrazione con un’attività premiale” – continua Fabio Riccio.

“Episodi come questo dimostrano che, quando professionalità, coordinamento e tempestività si uniscono, i Carabinieri sanno essere non solo presidio di legalità, ma anche punto di riferimento umano per l’intera comunità” – conclude Fabio Riccio.