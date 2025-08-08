Virgor Lamezia: ufficiale la firma di Vincenzo Bammacaro

StrettoWeb

È arrivata la firma di Vincenzo Bammacaro. Il classe 2004, giunto a Lamezia negli scorsi giorni era già partito in ritiro in Sila con i suoi nuovi compagni. Ex Angri e Budoni, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, mezzala di grande forza fisica. Giocatore dinamico capace di combinare potenza e progressione ha tutte le capacità per contribuire alla causa biancoverde.