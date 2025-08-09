Villa San Giovanni, l’associazione Interesse Pubblico: “perchè ritardo nei lavori di ‘Io gioco Legale’?”

StrettoWeb

“L’associazione Interesse pubblico in quanto partner del progetto ‘Io Gioco Legale’ continua a lavorare ed informare la città sull’evoluzione del progetto. Progetto che, ricordiamo nasce nell’ambito del programma PON Sicurezza e riconosce al partenariato socio economico un ruolo fondamentale per rendere gli investimenti aderenti alle esigenze del territorio; il punto 3.2 p del formulario di progetto prevede infatti per l’inaugurazione del campo una collaborazione tra soggetto proponente (Comune) e partner (Interesse Pubblico) al fine di realizzare la Giornata della Legalità e dello Sport per promuovere tra i giovani del territorio il rispetto delle regole, l’osservanza della disciplina nella vita e nello sport e l’adozione di comportamenti improntati alla legalità“. È quanto dichiarato dall’associazione Interesse Pubblico.

“A tal fine l’associazione Interesse Pubblico da diverse settimane chiede all’Amministrazione comunale, ai responsabili e ai tecnici del settore un incontro per avere aggiornamenti sulle tempistiche per la realizzazione dell’opera. Come in tutti questi anni passati anche oggi cerchiamo di tenere i riflettori accesi su quest’opera. Nel 2011 l’Associazione Interesse Pubblico aveva curato la stesura dell’idea progettuale del campo ‘Io gioco legale’ che ha poi donato alla città di Villa San Giovanni.

Il 7 giugno 2012, il Ministero dell’Interno approvava il progetto presentato per la costruzione di una struttura sportiva coperta polivalente nel territorio comunale ed assegnava al Comune di Villa San Giovanni un finanziamento di € 509.000,00 per la realizzazione dell’opera che si sarebbe dovuta realizzare entro il mese di giugno 2013. Un campo coperto progettato per ospitare diversi sport: pallamano, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e tennis. Un’idea che nasceva e che sente il bisogno di creare una struttura per dare la possibilità ai giovani di praticare sport, a livello amatoriale e agonistico, e creare occasioni abituali di aggregazione per sperimentare il rispetto delle regole in quanto lo sport porta con sé valori e cultura della legalità“.

“Ad oggi gli aggiornamenti sono i seguenti: Il ministero dell’Interno con decreto del 9.05.2024 ha spostato la linea di finanziamento del progetto da PON Legalità (2007-2013) a POC Legalità Asse 3; la ditta Falcomedil Sas si è aggiudicata l’appalto per un importo del contratto di euro 125057,89; in data 26.05.2025 c’è stata la consegna dei lavori e il cantiere è ripartito; il 09/08/2025 è la data presunta di ultimazione lavori ma ad oggi sembra di essere ancora molto lontani dalla realizzazione dell’opera.

Come Associazione facciamo nostre le domande e i dubbi dei cittadini: perché non sono stati conclusi i lavori? C’è stato qualche nuovo intoppo burocratico o finanziario? Quando potremo inaugurare questo luogo di sport e legalità tanto atteso dalla città?

In attesa di un incontro con Amministrazione e Ufficio tecnico per avere novità al riguardo, come Interesse Pubblico rendiamo omaggio, a 34 anni dalla sua morte, alla memoria del Giudice Antonino Scopelliti al quale speriamo presto di poter dedicare il campetto polivalente quale presidio di legalità“, conclude l’associazione.