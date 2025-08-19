Villa San Giovanni, l’affondo della Minoranza: “l’amministrazione continua a dimenticare i cittadini con disabilità”. Il caso di Antonella Muscatello

StrettoWeb

I Consiglieri comunali di Forza Italia di Villa San Giovanni — Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco — “denunciano con fermezza l’ennesimo segnale di totale disattenzione da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti delle persone con disabilità. Il caso di Antonella Muscatello, reso pubblico a Ferragosto attraverso i social, rappresenta una testimonianza toccante e inaccettabile: invitata da amici a trascorrere una giornata al mare, Antonella ha dovuto affrontare le difficoltà di accesso alla spiaggia. Al termine della giornata, mentre veniva aiutata a salire in auto, ha raccolto lo sfogo amaro del suo accompagnatore, che ha ricordato come più volte avesse sollecitato il sindaco affinché venissero garantite passerelle adeguate per raggiungere il mare. Una richiesta rimasta inascoltata”.

A Porticello manca la passerella per l’accesso al mare

“Nella zona di Porticello (ex Banda Falò), come in altri punti del territorio, si registra l’assenza delle passerelle per l’accesso al mare: strumenti semplici ma fondamentali, che consentono a tutti — senza esclusioni — di vivere appieno gli spazi pubblici. In Consiglio comunale avevamo già più volte richiamato l’Amministrazione alla propria responsabilità, chiedendo la corretta installazione delle passerelle in tutte le aree balneari. Eppure, nonostante le nostre sollecitazioni, poco è stato fatto. Questa situazione è inaccettabile: non si tratta di favori o concessioni, ma di diritti sacrosanti. Negare l’accesso al mare a persone con disabilità significa negare pari dignità e uguaglianza, sancite dalla nostra Costituzione e dalle norme sulla tutela delle persone fragili”.

“Un’Amministrazione che continua a mostrarsi assente, priva di programmazione e di attenzione dimostra una distanza enorme dai bisogni concreti della comunità. Non è un episodio isolato: da anni cittadini come Domenico Trombetta denunciano con impegno e senso civico le carenze in tema di viabilità, di contrasto alla sosta selvaggia e di abbattimento delle barriere architettoniche, senza ricevere risposte efficaci”. Il gruppo consiliare di Forza Italia Villa San Giovanni “ribadisce il proprio impegno: continueremo a vigilare, a dare voce a chi troppo spesso viene ignorato, e a pretendere che l’Amministrazione comunale passi finalmente dalle parole ai fatti. La dignità delle persone con disabilità non può essere oggetto di rinvii o promesse vuote: servono interventi immediati e concreti”.