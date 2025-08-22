Vibonese, virus intestinale decima la squadra: niente test domenicale

StrettoWeb

“Causa virus intestinale che ha decimato la rosa, l’allenamento congiunto con il Soriano in programma domenica 24 agosto allo stadio “Luigi Razza” è annullato”. Così in una nota la Vibonese comunica che non giocherà il test contro la Vibonese di domenica a causa di un virus intestinale che ha decimato la squadra. E domenica prossima c’è l’esordio in Coppa Italia Serie D a Palmi contro la Reggina.