Vibonese, virus intestinale decima la squadra: niente test domenicale

annullamento test vibonese
“Causa virus intestinale che ha decimato la rosa, l’allenamento congiunto con il Soriano in programma domenica 24 agosto allo stadio “Luigi Razza” è annullato”. Così in una nota la Vibonese comunica che non giocherà il test contro la Vibonese di domenica a causa di un virus intestinale che ha decimato la squadra. E domenica prossima c’è l’esordio in Coppa Italia Serie D a Palmi contro la Reggina.

