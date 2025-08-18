Vibo Valentia, successo per il Raduno delle Fiat 500 | INTERVISTE

Grande successo a Vibo Valentia per il raduno delle auto storiche Fiat 500. L’evento, anche quest’anno, è proposto con il patrocinio del coordinamento di Reggio Calabria “Fiat 500 Club Italia” ed in collaborazione con il Comitato festa in onore di San Nicola di Bari. La rassegna ha preso il via nel piazzale del Centro commerciale Vibo Center.
A curare i dettagli dell’iniziativa è stato, anche in questo caso, l’attivo presidente del Coordinamento di Reggio Calabria, Enzo Polimeni, da anni impegnato a promuovere e a non far disperdere il ricordo delle auto storiche.
Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: