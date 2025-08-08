Vibo Valentia: poliziotto penitenziario aggredito da detenuti

StrettoWeb

“Sono stati momenti di apprensione e paura quelli di ieri, quando è avvenuta un’aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario in servizio presso l’istituto di Vibo Valentia; il collega è stato vittima della violenza manifestata da parte di alcuni detenuti che gli ha sferrato alcuni colpi in pieno viso. Il collega è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per le cure del caso, ricevendo una prognosi iniziale di 7 giorni. L’istituto ultimamente registra un peggioramento delle condizioni lavorative e il personale è allo stremo!” – a riferirlo è il vice-segretario regionale del Sinappe, Cristina Busà la quale continua: “solo qualche giorno addietro avevamo espresso la nostra preoccupazione in una nota alla direzione, i continui accadimenti di intolleranza alle più semplici regole di convivenza da parte di alcuni detenuti ci portano alla consapevolezza del fatto che se non verranno assunti dei seri provvedimenti in merito alla gestione dei detenuti, saremo ancora impotenti spettatori di altre aggressioni. ci auguriamo che i detenuti che si sono resi responsabili di questo vile gesto vengano trasferiti al più presto. Al collega aggredito, nonché a tutto il personale dell’istituto di Vibo Valentia, va tutta la nostra vicinanza!”