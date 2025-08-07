Vibo Valentia: censiti sei alberi monumentali per la tutela e valorizzazione del patrimonio verde

StrettoWeb

L’assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, Marco Miceli, informa che è stato completato il censimento di alcune specie arboree di particolare rilevanza storica, paesaggistica e naturalistica, ritenute idonee a ottenere lo status di alberi monumentali secondo i criteri stabiliti dal Ministero.

I sei esemplari individuati – due cedri, un’araucaria e una thuja presenti nella suggestiva villa comunale “Cremona”, una roverella nella villa Gagliardi e un pino domestico in cima alla scalinata Versace – sono stati accuratamente analizzati e inseriti nelle schede ufficiali di identificazione già inviate agli uffici competenti della Regione Calabria.

L’obiettivo è ottenere la registrazione nell’AMI (elenco degli Alberi Monumentali d’Italia), così da consentire al Comune e ai cittadini di beneficiare delle tutele ambientali, normative e dei vantaggi connessi, promuovendo al contempo la valorizzazione del verde urbano e della memoria storica del territorio. Aspetto di non poco conto, tra i vantaggi vi è la possibilità di accedere a finanziamenti per l’implementazione del patrimonio arboreo e relativa manutenzione, ma non solo.

“Questi esemplari – dichiara l’assessore Miceli – rappresentano un patrimonio arboreo di notevole valore storico, paesaggistico e ambientale, che il Comune intende tutelare e valorizzare, affinché possa godere delle tutele normative e dei benefici ambientali previsti. L’obiettivo complessivo dell’iniziativa è quello di promuovere un’urbanistica ecocompatibile, rafforzare il legame tra cittadini e ambiente e migliorare la qualità ecologica degli spazi comuni. Così facendo, come amministrazione – conclude Miceli – rinnoviamo il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale”.