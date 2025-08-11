Via la mobilità compensativa dal Policlinico “G. Martino”, Bicchieri: “grave passo indietro su diritti lavoratori”

StrettoWeb

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1661 del 6 agosto 2025, il Policlinico Universitario di Messina ha approvato il nuovo “Regolamento Aziendale per la Mobilità Interna del personale del Comparto Sanità”. Durante l’iter di approvazione, su richiesta delle altre sigle sindacali – ad eccezione della CISL FP – è stato eliminato l’articolo 7 relativo alla mobilità compensativa.

“Questa scelta – spiega il segretario generale Giovanna Bicchieri – priva i lavoratori di uno strumento fondamentale per la gestione degli spostamenti interni in maniera trasparente ed equilibrata. La mobilità compensativa è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi. È uno strumento che garantisce equità e favorisce sia il benessere dei lavoratori sia l’efficienza dell’organizzazione. La sua cancellazione rappresenta un grave passo indietro. La mobilità interna – e in particolare quella compensativa – permette, infatti, una migliore distribuzione delle risorse umane, la valorizzazione delle competenze e delle esperienze dei lavoratori, la possibilità di rispondere a esigenze personali senza interrompere l’efficienza dei servizi e il miglioramento del benessere organizzativo. La mobilità compensativa non si tocca. – spiega il segretario generale – Se sarà necessario continueremo a difendere questo diritto in tutte le sedi, nell’interesse di tutti i lavoratori del Policlinico”.