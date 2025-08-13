Vergognosi insulti a Giorgia Meloni e Wanda Ferro, la solidarietà da Italia Viva Calabria: “attacchi inaccettabili”

StrettoWeb

La Coordinatrice regionale di Italia Viva Calabria, Filomena Greco, esprime la propria “vicinanza alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per i recenti, inaccettabili attacchi personali diffusi sui social. Simili espressioni di odio non appartengono a un confronto politico sano e civile e rappresentano una ferita al rispetto e alla dignità della persona”.

“La politica – dichiara Filomena Greco – deve rimanere terreno di confronto di idee, mai di violenza verbale. Serve un impegno comune per isolare il linguaggio d’odio e difendere i valori fondamentali del dialogo democratico”. Italia Viva Calabria ribadisce il “proprio sostegno a ogni iniziativa volta a contrastare simili comportamenti e riafferma l’importanza di riportare il dibattito pubblico nei binari del rispetto reciproco e della civiltà”.