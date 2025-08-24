“Il presidente è stato chiaro. Non ci saranno truppe americane in Ucraina ma continueremo ad avere un ruolo attivo nell’assicurarci che Kiev abbia le garanzie di sicurezza e la fiducia necessaria per mettere fine alla guerra e che la Russia possa fermare la guerra“. E’ quanto afferma il vicepresidente Usa J.D. Vance.
Vance: “non ci saranno truppe americane in Ucraina”
