Vallone Lagani, la denuncia di AVS: “alto rischio incendi ed esondazioni. Il Comune non risponde” | FOTO

StrettoWeb

“Un accurato sopralluogo del Coordinamento AVS di Reggio Calabria ha permesso di verificare l’allarmante situazione ambientale del vallone Lagani (affluente della fiumara Armo). Infatti, è ormai difficile scorgerne l’alveo originario dove, invece, si sono insediati ricini, fichi d’india, ailanti, oleandri e soprattutto un fitto canneto. Alla vegetazione spontanea si aggiungono rifiuti urbani, speciali (gomme di auto) e pericolosi (eternit). Si tratta in definitiva di una “miscela” pericolosa che nel caso di forti piogge può causare esondazioni che andrebbero a interessare le strade adiacenti come la Traversa Prima della contrada Lagani dove insiste pure la scuola primaria Nosside Pithagoras.

Ma, a parere di AVS, ancora più alto, considerata la stagione, è il rischio di incendi volontari e accidentali che sviluppatisi nel vallone coinvolgerebbero inevitabilmente anche le numerose abitazioni limitrofe“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dal Demetrio Delfino e Gerardo Pontecorvo segretari metropolitani di Sinistra Italiana ed Europa Verde/Verdi.

“Eppure, da un mese anche la Federconsumatori RC, raccogliendo le preoccupate segnalazioni degli abitanti della zona, ha interessato ufficialmente i Settori tecnici del Comune e della città Metropolitana perché avviassero un’opera di bonifica. Fino a oggi non risulta che siano state prese dagli Enti interessati iniziative al riguardo. Il coordinamento AVS si augura che quanto prima coloro che hanno responsabilità istituzionali intervengano a tutela della sicurezza e salute dei residenti nella zona“, concludono gli esponenti di AVS.