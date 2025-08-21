Valerio Antonini, non solo sport: il patron del Trapani si impegna anche in politica, pronta la presentazione del suo nuovo movimento

StrettoWeb

Calcio, poi basket, ora politica. Continua l’ascesa di Valerio Antonini nella città di Trapani. Dopo i risultati esaltanti nei due sport in città, l’uragano romano è pronto a scendere in campo anche in politica, sempre nel territorio siciliano. Aveva fatto capire qualcosa nel lontano 1 aprile, annunciando qualcosa tra le righe che però i cittadini avevano interpretato come un pesce d’aprile. In realtà, però, era tutto vero, e l’ufficialità è arrivata un mese e mezzo fa, a inizio luglio, attraverso una conferenza stampa. Il movimento, “Futuro”, ha come slogan “Make Trapani Great Again”, si avvicina molto alla tipologia di comunicazione di Trump e anche per questo guarda a Destra. Il presidente di Trapani Calcio e Trapani Shark presenterà ufficialmente il progetto tra qualche giorno, sabato 23 agosto, alle ore 10, in città. Come già precisato, non sarà lui direttamente sindaco, ma indicherà un candidato.

In questi mesi, e poteva già rappresentare un indizio, Antonini non ha mai fatto mistero circa un atteggiamento politico avverso rispetto all’attuale sindaco Tranchida e alle sue decisioni, anche riguardo la Cittadella dello Sport, il maxi progetto che Antonini vorrebbe creare in città. Ora, col nuovo impegno politico, l’obiettivo sarà quello di provare a scalzare l’attuale amministrazione, portando in campo le proprie idee politiche, che saranno presentate in 11 punti chiave.