Vacanze al mare in Sicilia e vicenda tornelli a Mondello, Figuccia (Lega): “sì alle spiagge libere, ma c’è chi preferisce i lidi privati per maggiori servizi”

“Capisco tanti cittadini stanchi di dover pagare per andare a mare, ma comprendo anche le preoccupazioni di chi, invece, preferisce i lidi privati attrezzati per potere usufruire di tutti quei servizi che permettono nelle principali località balneari della Sicilia di godersi le vacanza”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana, in merito alla vicenda dei tornelli e delle staccionate nella spiaggia di Mondello.

“Penso che la verità stia in mezzo – continua Figuccia – Da un lato é arrivato il momento di attrezzare le spiagge libere di servizi igienici e docce, dall’altro bisognerà sensibilizzare e magari sanzionare chi sporca e non rispetta le zone comuni quando si trova in spiaggia, così da non creare problemi a chi continuerà ad optare per i lidi privati”.