Un’ora e mezza da Messina a Villa San Giovanni, un’altra testimonianza dagli imbarchi: “a chi dice che il Ponte sullo Stretto non serve, mostriamo questo VIDEO”

Le testimonianze sono tante, molte, ma è impossibile stare dietro a tutte. Di certo, ci sono quelle che diventano più virali, intercettate anche dal Ministro Salvini, che poi le pubblica sui social. Il riferimento è ai viaggiatori che in questi giorni stanno attraversando lo Stretto di Messina. Con non poche difficoltà. Code chilometriche agli imbarchi, rabbia, frustrazione. L’ultimo episodio racconta di un ragazzo che, in auto, da Messina deve passare dall’altra parte, a Villa San Giovanni. Più di un’ora e mezza è l’attesa tra imbarchi in Sicilia e arrivo in Calabria.

Alla faccia di chi dice che sono solo venti minuti. Come diceva un anno fa Elly Schlein, provocando le ire di chi lo Stretto lo attraverso spesso (e non ci mette venti minuti). Una teoria, più che altro una bufala, nata per alimentare il solito “no” ideologico al Ponte sullo Stretto. E proprio il protagonista nel video, alla luce dell’attesa nel traghetto, alla fine del filmato ha chiesto se si è favorevoli o contrari al Ponte. Questo, invece, il pensiero di Salvini allegato al video pubblicato: “A chi sostiene che il Ponte non serve a nulla, rispondiamo con questo video, che vale più di mille parole…il Ponte s’ha da fare!!!”.