UNARMA visita la Stazione dei Carabinieri di Trebisacce: “tutela reale e vicinanza ai colleghi”

Le visite alle caserme da parte di UNARMA – Sindacato dei Carabinieri – proseguono senza sosta. Il Segretario Generale Regionale, Fabio Riccio, dichiara: “i colleghi ci contattano e noi, come un vero pronto intervento, ci rechiamo immediatamente sul posto, percorrendo chilometri per garantire una tutela reale e concreta a 360°. Oggi è stata la volta della Stazione Carabinieri di Trebisacce (CS), dove siamo stati accolti dal Maresciallo Maggiore Natale La Bianca, comandante della stazione“.

Riccio continua: “entrare in una caserma come quella di Trebisacce significa rivivere le radici più autentiche dell’Arma dei Carabinieri: i sani principi che hanno fatto grande questa Istituzione e che ancora oggi la rendono la più ammirata dagli italiani. La figura del Comandante di Stazione, incarnata dal Maresciallo Maggiore La Bianca, non rappresenta solo l’autorità sul territorio, ma anche un punto di riferimento umano, un padre di famiglia capace di custodire e trasmettere quei valori che, da oltre due secoli, rendono l’Arma vicina ai cittadini e garante di legalità. Sono modelli che sembrano in controtendenza con i tempi moderni, ma che restano fondamentali e insostituibili”.

Riccio conclude: “Le nostre visite sindacali continueranno, perché siamo convinti che dove esistono strutture solide e Comandanti capaci, i Carabinieri possono lavorare con serenità e la popolazione riceve sicurezza e fiducia”. La delegazione di UNARMA era composta, oltre che dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio, dal Segretario Provinciale Generale di Cosenza Mario Cavallo, e dai Consiglieri Regionali Francesco Masotina e Antonio Cardamone.