Ucraina, Zelensky: “servono garanzie di sicurezza affidabili”

“La macchina da guerra russa continua a distruggere vite nonostante tutto. Putin commetterà omicidi dimostrativi per mantenere la pressione sull’Ucraina e sull’Europa, nonché per umiliare gli sforzi diplomatici. È proprio per questo motivo che stiamo cercando assistenza per porre fine a queste uccisioni. Ecco perché sono necessarie garanzie di sicurezza affidabili”. Lo scrive in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in vista del vertice con Donald Trump ed alcuni leader europei di oggi alla Casa Bianca.

“Ecco perché la Russia non dovrebbe essere ricompensata per la sua partecipazione a questa guerra. La guerra deve finire. Mosca deve sentire la parola: ‘Stop’ “, ha aggiunto Zelensky