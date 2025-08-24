Ucraina, Zelensky: “non consultiamo gli Usa sui raid a lungo raggio”

StrettoWeb

“L’Ucraina ha utilizzato le proprie armi per colpire obiettivi in profondità all’interno della Russia e non si consulta con Washington al riguardo“. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Sky News, in risposta all’articolo del Wall Street Journal secondo cui il Pentagono avrebbe silenziosamente impedito a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense per colpire obiettivi all’interno della Russia.