Ucraina, Trump a Macron: “Putin vuole fare accordo per me”

Scambio di battute, che doveva rimanere segreto, tra Donald Trump e Emmanuel Macron, prima dell’inizio del vertice allargato nella East Room della Casa Bianca. “Credo che voglia fare un accordo per me. Capisci? E’ pazzesco”, ha affermato il presidente Usa all’orecchio dell’omologo francese riferendosi al presidente russo Putin. Una frase che sarebbe dovuta rimanere riservata, ma che è stata catturata da un microfono acceso qualche secondo prima.