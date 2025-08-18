Ucraina, Meloni: “giornata importante, spiragli di dialogo”

“Oggi è una giornata importante. Dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo e pretendeva la capitolazione di Kiev, finalmente si aprono degli spiragli di dialogo”. Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni prima dell’incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. “Non ci sono soluzioni facili, io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace e sicurezza per le nostre nazioni”, rimarca Meloni.

Meloni: “unità occidentale strumento per la pace, l’Italia c’è”

“L’unità dell’Occidente, dal mio punto di vista, è lo strumento che abbiamo per costruire pace e garantire giustizia. Ovviamente l’Italia c’è, come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo”. Così la premier Giorgia Meloni, parlando a Washington prima di partecipare agli incontri con il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei.

Meloni: “garanzie Kiev sul modello dell’articolo 5”

“Siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate a quello che che è l’articolo 5 della Nato”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni a Washington.