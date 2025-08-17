Ucraina, la nota di Palazzo Chigi: “per Kiev servono solide garanzie di sicurezza”

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha partecipato nel pomeriggio ad una video-conferenza della Coalizione dei Volenterosi, che ha permesso un coordinamento in vista dell’incontro di domani a Washington. “Nel corso della discussione– si legge in una nota di Palazzo Chigi – è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro”.

“La discussione nel corso della video-call della Coalizione dei Volenterosi ha confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza”, conclude la nota di Palazzo Chigi.