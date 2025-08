Tutto pronto per la “Notte White” a Scala Torregrotta: il programma della serata

StrettoWeb

Proseguono i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria della Scala. Il 31 luglio, si è svolta la Serata Gold che ha visto avvicendarsi i dj storici torresi alla consolle, dopo lo schiuma party dedicato alle famiglie, grazie alla collaborazione di Rugantino e Masè. I titolari delle attività si dicono soddisfatti per quella che è stata una serata all’insegna del divertimento e del relax, complice anche la presenza dei gonfiabili per i più piccoli.

Il 1° agosto è stata la volta della Serata Red, con lo spettacolo dell’Istituto Comprensivo e il concerto del gruppo Stile Italiano. I presenti hanno potuto gustare un buon panino con la salsiccia e l’anguria in Piazza S.Maria della Scala.

Grande attesa per gli eventi di stasera, 2 agosto, con la “Notte White”, che coinvolgerà Piazza S.Maria della Scala, Piazza P. Impastato e il Corso Sicilia con vari eventi culturali, concerti, spettacoli e mercatini. Si parte alle 19.00 con la sfilata delle associazioni sportive, a seguire la Graduation Night dell’I.C. di Torregrotta, in cui verranno premiati i giovani che hanno sostenuto l’esame quest’anno. Ad allietare la serata anche la Sand Art a cura di Carlo Comito, e alle 23.00 il White Talent Show, un talent aperto a tutti. Dalle 20.30 sarà possibile gustare maccheroni e frutta fresca.

Non mancherà l’aspetto religioso, con la preghiera notturna dedicata alla Beata Vergine Maria della Scala.

Il culmine delle celebrazioni religiose sarà domenica 3 agosto, con la messa solenne nella Chiesa Parrocchiale alle 11.00 e la Celebrazione dei Vespri alle 19.30 nella Piazza P. Impastato (Rugantino), dove la Capitaneria di Porto omaggerà i caduti in mare e, in particolare, il 2° Capo Aurelio Visalli, Medaglia d’Oro al valor di Marina. A seguire, la processione del Simulacro della Beata Vergine Maria e l’Atto di affidamento della comunità alla Madonna.

Chiuderà i festeggiamenti la “Blue Night”, in Piazza S. Maria della Scala, con lo spettacolo della Different Family a cura dell’Art Director Giuseppe Pino e la Sagra degli strozzapreti con pesto di mandorle e basilico e la granita con le scalette di pasta frolla.