Trump telefona a Putin: “discusso dell’incontro con Zelensky”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia di aver parlato con Putin e di aver raggiunto un accordo con il presidente russo per un incontro con Zelensky. La telefonata, di 40 minuti, definita costruttiva e franca dal Cremlino, al termine della prima fase dei colloqui alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Macron, il finlandese Stubb, Meloni, Starmer, Merz, von der Leyen e il Segretario generale della NATO Mark Rutte. Nel corso dell’incontro con i leader europei si è discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, garanzie che saranno fornite dai vari Paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti d’America.

Trump: “stiamo già preparando l’incontro Putin-Zelensky”

“Ho chiamato il Presidente Putin e ho avviato i preparativi per un incontro, in una sede da definire, tra il presidente Putin e il presidente Zelensky. Dopo tale incontro, avremo una trilaterale, a cui parteciperanno i due presidenti, più il sottoscritto. Il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff stanno coordinando le operazioni con Russia e Ucraina“, ha osservato il presidente Donald Trump.

“Sì al colloquio con Zelensky”

Il presidente russo Putin che fino a oggi non ha voluto incontrare Zelensky ritenedolo un interlocutore non legittimo ha confermato di aver detto sì a Putin per l’incontro bilaterale.