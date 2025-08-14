Trump sull’incontro con Putin: “ci sarà scambio territori. Fallimento? Ecco la percentuale”

StrettoWeb

Il portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha parlato del faccia a faccia fra Donald Trump e Vladimir Putin previsto per domani, venerdì 15 agosto, in Alaska. Leavitt ha sottolineato che l’obiettivo del vertice è puntare su un approccio diplomatico per porre fine alla guerra. “Domani, di buon’ora, il presidente Trump partirà dalla Casa Bianca per la nostra base militare congiunta di Anchorage, in Alaska, dove avrà un incontro a tu per tu con il presidente Putin, seguito da un pranzo bilaterale con le rispettive delegazioni di entrambi i Paesi, e poi una conferenza stampa – ha spiegato Leavitt a Fox News – Sarà l’occasione per il Presidente di guardare negli occhi il presidente russo e vedere quali progressi si possano fare per andare avanti e porre fine a questa guerra brutale, ripristinando la pace“.

Il portavoce ha ribadito che Trump ha diverse carte da giocare: sicuramente le sanzioni, ma fra le righe ha aperto anche la possibilità di uno scambio di territori: “Trump ha molti strumenti a disposizione che potrebbe usare, se necessario, ma ha sempre detto che la diplomazia e la negoziazione sono il suo modo principale per cercare di porre fine a questa guerra – ed è ciò che cercherà di fare domani. Certamente ci sono sanzioni e molti altri metodi che il Presidente potrebbe utilizzare. Non che voglia o sia disposto a farlo. Ma la diplomazia e le trattative sono sempre state la strada di questo Presidente ed è parte della sua accettazione della richiesta del presidente russo di avere questo incontro di persona domani“.

Le dichiarazioni di Trump alla vigilia del bilaterale con Putin

Un eventuale accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina richiederà un vertice trilaterale con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky dopo l’incontro di domani in Alaska con il leader del Cremlino. Lo ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News Radio. “Il secondo incontro sarà molto, molto importante perché sarà un incontro in cui raggiungeranno un accordo. Non voglio usare il termine ‘spartirsi le cose’, ma in un certo senso non è un termine sbagliato. Ci sarà un dare e avere per quanto riguarda i confini, i territori“, ha detto Trump.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che ci sia il 25% di possibilità che l’atteso vertice di domani ad Anchorage, in Alaska, con il leader russo Vladimir Putin, fallisca. “Questo incontro prepara il terreno per il secondo, ma c’è il 25% di possibilità che questo incontro non abbia successo“, ha detto Trump a Fox News Radio.