Trump: “sono ottimista sulla pace tra Russia e Ucraina”

“Sono ottimista, devo esserlo”. Così ha risposto Donald Trump a una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia in un’intervista al Mark Levin. “Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate”, ha detto il presidente Usa. Trump ha ribadito le accuse a Joe Biden di aver speso troppi miliardi per Kiev. “C’era un oceano di mezzo”, ha attaccato il presidente. E a Obama: “tutto questo è iniziato perché lui ha dato alla Russia la Crimea, il cuore e l’anima della Crimea”. “Lo ha detto anche Putin, non gli avevo chiesto di dirlo”, ha ripetuto il presidente riferendosi ad una dichiarazione dello zar al vertice in Alaska.

Trump esclude l’invio di truppe americane in Ucraina