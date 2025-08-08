Trump sente Meloni: vertice USA-Russia a Roma? La risposta del Cremlino

StrettoWeb

Il premier Giorgia Meloni è stata contattata personalmente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump (ieri c’è stata una telefonata) e anche, a quanto apprende l’Adnkronos, dal segretario Usa Marco Rubio. Trump avrebbe sondato la Meloni sulla possibilità di organizzare l’incontro con Vladimir Putin lunedì prossimo a Roma sul conflitto in Ucraina. Il governo italiano avrebbe dato la sua disponibilità. L’ipotesi comunque non sembra incontrare il gradimento di Mosca.

In queste ultime ore, però, starebbero crescendo le quotazioni degli Emirati Arabi come sede “più terza” per il vertice Trump-Putin. La Farnesina ribadisce comunque l’impegno dell’Italia per una soluzione diplomatica della crisi. “Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ritiene che, indipendentemente da come e da dove si svolga un autentico dialogo diplomatico tra Russia e Ucraina, l’Italia sarà pronta a sostenere questo processo in modo sincero e costruttivo” dice un portavoce.