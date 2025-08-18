Trump: “se le cose vanno bene con Zelensky ci sarà il trilaterale per la fine della guerra”

“Se tutto andrà bene oggi ci sarà un trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Credo che ci sia una buona opportunità di raggiungere l’obiettivo di mettere fine alle uccisioni”. E’ quanto ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, incontrando il presidente Volodymyr Zelensky, nello Studio Ovale. Trump ha ammesso che “ci sarà molto, molto aiuto per quanto riguarda la sicurezza. Ci sarà molto aiuto. Sarà positivo”. “Loro sono la prima linea di difesa perchè sono lì, ma anche noi li aiuteremo. Saremo coinvolti quando sarà il momento”, ha aggiunto. Trump non ha spiegato se il coinvolgimento Usa prevederà l’invio di truppe statunitensi.

Trump: “Putin, Zelensky, tutto il mondo vuole pace”

“Questo uomo, Putin, io, tutto il mondo vuole la fine di questa guerra”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, nello Studio Ovale alla presenza del leader di Kiev, Voldoymyr Zelensky.

Zelensky aperto alle elezioni una volta raggiunta la pace

“Certo che siamo aperti alle elezioni nel nostro Paese. Dobbiamo avere le giuste circostanze di sicurezza, e dobbiamo lavorare un pò in parlamento, ma non possiamo durante la guerra. Serve una tregua in cielo, in terra e in mare per rendere possibile per la gente andare a votare in elezioni democratiche e legali”. Lo ha affermato Volodmyr Zelensky durante l’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump.

Trump: “Europa in prima linea di difesa, noi aiuteremo”

“Quando si tratta di sicurezza l’Europa è la prima linea di difesa dell’Ucraina perché sono lì. Ma anche noi li aiuteremo, saremo coinvolti”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale.

Trump: “non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco”

“Non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Non penso ci sarà un cessate il fuoco. Possiamo lavorare a un accordo di pace mentre continuano a combattere”. Lo ha detto Donald Trump.

Trump sentirà Putin

“Vladimir Putin si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale.