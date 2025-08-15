Trump: “non tratto a nome dell’Ucraina, decideranno loro sugli scambi di territori”

StrettoWeb

Il presidente Trump ha dichiarato che non negozierà per conto dell’Ucraina su eventuali scambi territoriali con la Russia nel suo incontro con Putin. “Se ne discuterà, ma devo lasciare che sia l’Ucraina a decidere, e credo che prenderà una decisione adeguata. Ma non sono qui per negoziare per l’Ucraina, sono qui per portarla a un livello accettabile”, ha detto Trump ai giornalisti. Il presidente statunitense e quello russo si incontreranno in Alaska, nella base militare di Anchorage.

“Sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina gli Stati Uniti potrebbero essere coinvolti, insieme all’Europa e ad altri Paesi, ma ciò non avverrà sotto forma di adesione dell’Ucraina alla Nato“, conclude Trump.